Экс-посол Франции в Баку покинула Азербайджан
Внешняя политика
- 01 сентября, 2025
- 10:02
Бывший посол Франции в Баку Анн Буайон покинула Азербайджан.
Как передает Report, об этом она сообщила на своей странице в соцсети "Х".
"Время летит так быстро! По завершении моей миссии я с волнением покидаю замечательную команду посольства Франции в Азербайджане и желаю ей успехов под руководством Софи Лагут в служении отношениям Франции и Азербайджана ,а также перспективам мира и сотрудничества в регионе", - написала она.
Vaxt nə tez gəlib keçir !— Anne Boillon (@Niece_de_Rameau) September 1, 2025
Au terme de ma mission je quitte avec émotion la formidable équipe de @FranceBakou et lui souhaite bonne continuation sous la direction de @Sophie_Lagoutte au service de la relation 🇫🇷🇦🇿 et des perspectives de paix et de coopération dans la région ! pic.twitter.com/nCwBsXfqLN
Последние новости
11:24
TƏBİB: Состояние ребенка, подвергшегося домашнему насилию в Агдаме, остается тяжелымПроисшествия
11:19
Верховный комиссар ООН по делам беженцев призвал мировое сообщество помочь АфганистануДругие страны
11:11
Ильхам Алиев поздравил президента СловакииВнешняя политика
11:11
AzerGold увеличил в первом полугодии прибыль почти в 32 разаФинансы
11:08
Президент Азербайджана поздравил главу УзбекистанаВнешняя политика
11:07
В Азербайджане впервые проходит молодежная конференция ООН по изменению климатаНаука и образование
10:46
Страны ШОС учредят Банк развития организацииДругие страны
10:43
В Пакистане разбился вертолетДругие страны
10:41