    Экс-посол Франции в Баку покинула Азербайджан

    Внешняя политика
    • 01 сентября, 2025
    • 10:02
    Экс-посол Франции в Баку покинула Азербайджан

    Бывший посол Франции в Баку Анн Буайон покинула Азербайджан.

    Как передает Report, об этом она сообщила на своей странице в соцсети "Х".

    "Время летит так быстро! По завершении моей миссии я с волнением покидаю замечательную команду посольства Франции в Азербайджане и желаю ей успехов под руководством Софи Лагут в служении отношениям Франции и Азербайджана ,а также перспективам мира и сотрудничества в регионе", - написала она.

