Экс-глава МИД Сербии: Азербайджан - страна, столкнувшаяся с проблемой пропавших без вести в ходе войны

«Азербайджан испытывает боль по пропавшим без вести на войне»

Азербайджан - страна, столкнувшаяся с проблемой пропавших без вести в ходе войны.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший министр иностранных дел Сербии, председатель 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Вук Еремич в ходе видеообращения на международной конференции "Наращивание национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести".

В. Еремич заявил, что совместные действия являются важным условием достижения результата в поисках пропавших без вести: "Поэтому мы должны продолжить наше сотрудничество в борьбе с преступлениями против человечности".