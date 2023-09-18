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Экс-глава МИД Сербии: Азербайджан - страна, столкнувшаяся с проблемой пропавших без вести в ходе войны

Экс-глава МИД Сербии: Азербайджан - страна, столкнувшаяся с проблемой пропавших без вести в ходе войны «Азербайджан испытывает боль по пропавшим без вести на войне»
Внешняя политика
18 сентября 2023 г. 14:02
Экс-глава МИД Сербии: Азербайджан - страна, столкнувшаяся с проблемой пропавших без вести в ходе войны

Азербайджан - страна, столкнувшаяся с проблемой пропавших без вести в ходе войны.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший министр иностранных дел Сербии, председатель 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Вук Еремич в ходе видеообращения на международной конференции "Наращивание национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести".

В. Еремич заявил, что совместные действия являются важным условием достижения результата в поисках пропавших без вести: "Поэтому мы должны продолжить наше сотрудничество в борьбе с преступлениями против человечности".

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Версия на английском языке Former Serbian FM: ‘Azerbaijan is a state experiencing the pain of missing persons in the war’
Версия на азербайджанском языке Serbiyanın keçmiş XİN başçısı: "Azərbaycan müharibədə itkin düşən şəxslərin ağrı-acısını yaşayan dövlətdir”

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