Экс-глава государства: ООН необходимо переформировать

"ООН необходимо переформировать, структура должна отвечать ожиданиям стран-государств".

"ООН необходимо переформировать, структура должна отвечать ожиданиям стран-государств".

Как сообщает Report, об этом заявила сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, выступая на VIII Глобальном бакинском форуме.

Она напомнила, что ООН устанавливает правила, регулирующие процессы в мире: "Мы должны усилить реализацию решений, принятых ООН. Все еще не реализованы вопросы, оставшиеся на повестке с 2011. Необходимо создать такую систему, по которой мировое сообщество могло бы организовать свою работу. Эту обязанность может выполнять Генассамблея ООН. Неоспорима роль Всемирной организации здравоохранения, однако ее работа на практическом уровне находится под вопросом. Вакцины от коронавируса распределяются среди стран несправедливо".