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Будущий глава Еврокомиссии ожидает новых целей "Восточного партнерства" до середины 2020 года

ЕК ожидает от Оливера Варгейи новых целей "Восточного партнерства"
ЕК ожидает от нового предполагаемого еврокомиссара по вопросам соседства новых политических целей Восточного партнерства до середины 2020 года

Еврокомиссия (ЕК) ожидает от нового предполагаемого еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Варгейи новых политических целей "Восточного партнерства" до середины 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом говорится в письме будущей главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к О.Варгейи.

По мнению фон дер Ляйен, Еврокомиссия должна не только ускорить имплементацию соглашения об ассоциации ЕС с Украиной, но и "углубить секторальное сотрудничество там, где это уместно".

Будущий глава ЕК ожидает от О.Варгейи новых политический целей "Восточного партнерства" до середины 2020 года, а также в целом углубления борьбы с коррупцией, усиления роли независимых СМИ и гражданского общества.

Отметим, что программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

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