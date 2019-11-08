Будущий глава Еврокомиссии ожидает новых целей "Восточного партнерства" до середины 2020 года

Еврокомиссия (ЕК) ожидает от нового предполагаемого еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Варгейи новых политических целей "Восточного партнерства" до середины 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом говорится в письме будущей главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к О.Варгейи.

По мнению фон дер Ляйен, Еврокомиссия должна не только ускорить имплементацию соглашения об ассоциации ЕС с Украиной, но и "углубить секторальное сотрудничество там, где это уместно".

Будущий глава ЕК ожидает от О.Варгейи новых политический целей "Восточного партнерства" до середины 2020 года, а также в целом углубления борьбы с коррупцией, усиления роли независимых СМИ и гражданского общества.

Отметим, что программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.