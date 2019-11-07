Назван новый комиссар ЕС по расширению

Новым комиссаром ЕС по расширению станет представитель Венгрии Оливер Варгейи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Отметим, что О.Варгейи стал вторым кандидатом от Венгрии и заменил экс-министр юстиции Ласло Трочани, кандидатуру которого отклонил комитет Европарламента.

Ранее пресс-секретарь избранного президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен подтвердил, что венгерский кандидат может получить портфель по вопросам расширения и соседства, если пройдет процедуру слушаний в Европарламенте на следующей неделе.

Отметим, что в настоящее время О.Варгейи занимает должность постоянного представителя Венгрии в ЕС.