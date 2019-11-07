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Назван новый комиссар ЕС по расширению

Назван новый комиссар ЕС по расширению

Новым комиссаром ЕС по расширению станет представитель Венгрии Оливер Варгейи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Отметим, что О.Варгейи стал вторым кандидатом от Венгрии и заменил экс-министр юстиции Ласло Трочани, кандидатуру которого отклонил комитет Европарламента.

Ранее пресс-секретарь избранного президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен подтвердил, что венгерский кандидат может получить портфель по вопросам расширения и соседства, если пройдет процедуру слушаний в Европарламенте на следующей неделе.

Отметим, что в настоящее время О.Варгейи занимает должность постоянного представителя Венгрии в ЕС.

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