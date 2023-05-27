Эгилс Левитс: Между Латвией и Азербайджаном сформировались конструктивные отношения

Президент Латвийской Республики Эгилс Левитс направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Латвийской Республики Эгилс Левитс направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство!

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости, желаю Азербайджанской Республике и ее народу вечного мира и процветания.

Между Латвией и Азербайджаном сформировались конструктивные отношения, основанные на дружбе и взаимном интересе. Я с самыми приятными впечатлениями вспоминаю нашу последнюю встречу и обмен мнениями, проведенные с Вами в Баку, а также мое участие в Глобальном Бакинском форуме этой весной. Уверен, что мы успешно продолжим эту позитивную традицию для дальнейшего развития нашей двусторонней и многосторонней повестки дня.

Сегодня, когда мы являемся свидетелями войны России против Украины, как никогда важно работать вместе для поддержания международной безопасности на основе фундаментального принципа Устава Организации Объединенных Наций.

Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим развитие наших народов в условиях мира и безопасности.

Ваше превосходительство, выражаю Вам глубокое почтение, желаю Вам и всему народу Азербайджана крепкого здоровья и благополучия".