Эдлам Йемеру: Выбор Баку для WUF13 - результат строгого конкурентного отбора

Азербайджан демонстрирует яркое и последовательное видение устойчивого городского развития, а также значительный прогресс в сфере обеспечения жильем.

Как передает Report, об этом заявила журналистам директор по внешним связям, стратегиям, знаниям и инновациям Программы ООН по вопросам поселений (UN-Habitat) Эдлам Йемеру в ходе брифинга для дипломатического корпуса в Баку, посвященного 13-й сессии Всемирного форума городского развития ООН (WUF13).

По словам представителя UN-Habitat, выбор Баку в качестве города-хозяина WUF13 стал результатом строгого и конкурентного отбора. Города и страны, претендующие на проведение форума, направляют заявки и концепции в UN-Habitat, после чего проводится тщательная оценка. Ключевыми критериями выступают приверженность устойчивому городскому развитию, политика в области обеспечения доступного жилья, а также способность принимать участников с точки зрения инфраструктуры и логистики.

"Мы считаем, что Баку и Азербайджан демонстрируют сильное видение устойчивого городского развития и прогресс в сфере обеспечения жильем. Баку - уникальный город и уникальная площадка для Всемирного форума городского развития, где культура гармонично сочетается с современностью, а традиции - с инновациями", - подчеркнула Йемеру.

Она отметила, что форум предоставляет важные возможности не только для Азербайджана, но и для всего региона Центральной Азии. Это шанс продемонстрировать мировому сообществу отечественные практики и решения, укрепить партнерства с другими странами и продвигать совместные инициативы в области устойчивого развития городов и расширения доступа к жилью.

"Форум окажет значительное влияние на формирование политики и развитие страны и региона в сферах городского планирования и обеспечения жильем", - добавила она.