Глава МИД: Латвия высоко ценит открытый и конструктивный политический диалог с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

- Могли бы Вы рассказать подробнее о целях Вашего предстоящего визита в Азербайджан? Какие вопросы будут обсуждены ?

- 12-14 февраля я совершу официальный визит в Азербайджан. Я планирую встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, спикером Милли Меджлиса Огтаем Асадовым и министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.

В ходе визита основной темой обсуждения будут двусторонние отношения Латвии и Азербайджана, отношения между Европейским Союзом и Азербайджаном, а также вопросы международной повестки.

- Будут ли обсуждены детали предстоящего визита президента Латвии в Азербайджан этой весной?

- Предстоящий рабочий визит президента Латвии Раймондса Вейониса в Азербайджан и участие в Глобальном Бакинском Форуме также будет обсуждено.

- Как Вы оцениваете наши политические и экономические связи? Удовлетворены ли Вы уровнем торгового сотрудничества?

- Латвия высоко ценит открытый и конструктивный политический диалог с Азербайджаном. Интенсивность нашего диалога доказана фактом, что наши президенты, парламентарии и министры различных ведомств имеют регулярные контакты.

Я считаю, что имеется огромный потенциал для дальнейшего расширения наших связей, особенно в области экономики и торговли. Товарооборот последнего периода не отражает реального экономического потенциала между нашими странами, и мы считаем, что все еще существует неиспользованный потенциал для продвижения двусторонних экономических связей. Межправительственная комиссия по экономическому, промышленному, научному и техническому сотрудничеству может быть использована как эффективный инструмент для развития наших экономических связей. Последнее заседание, которое состоялось в июне прошлого года, было успешным.

- Какие области нашего двустороннего сотрудничества Вы видите как наиболее перспективные?

- У нас хорошее сотрудничество в политической, культурной и экономической сферах. В качестве перспективных сфер для тесного экономического сотрудничества мы рассматриваем фармакологию, пищевую промышленность, а также металлургию, "зеленые" технологии, сельское хозяйство, строительство, туризм и образование.

- Как Латвия намерена сотрудничать с Азербайджаном в транспортном проекте "Север-Юг"? Видите ли Вы перспективы для соединения латвийского транспортного проекта "Зубр" с коридором "Север-Юг"?

- Латвия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сухопутных транспортных артериях между Азией, Средней Азией, странами Черного моря и Северной Европы. Министерство транспорта и другие латвийские институты находятся в тесных контактах с азербайджанскими коллегами по вопросу проекта "Зубр".

- Азербайджан готовится начать переговоры с Европейским Союзом по новому Соглашению о стратегическом сотрудничестве. Каков будет вклад латвийской стороны в этом процессе и укрепления сотрудничества между ЕС и Азербайджаном?

- Латвия как страна, твердо поддерживающая укрепление отношений между ЕС и Азербайджаном, верит, что сотрудничество в рамках Восточного партнерства должно быть продолжено. Важно сфокусироваться на работе по выполнению решений Рижского саммита Восточного партнерства и продолжать подготовку к предстоящему саммиту Восточного партнерства в Брюсселе. Латвия приветствует начало переговоров по новому всеобъемлющему соглашению между ЕС и Азербайджаном.

- 26 февраля Азербайджан будет отмечать очередную годовщину трагедии в Ходжалы. Каково отношение Латвии к этой трагедии и нагорно-карабахскому конфликту? Ожидаются ли какие-либо шаги со стороны парламента или других институтов Латвии по признанию этой трагедии?

- Латвия полагает, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован только с использованием мирных способов, основывающихся на принципах международного права. 25 февраля 2015 года межпарламентская группа дружбы Латвия-Азербайджан приняла заявление по Ходжалинской трагедии.