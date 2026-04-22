Эдгарс Ринкевичс: Латвия готова расширять торговые отношения с Азербайджаном
Внешняя политика
- 22 апреля, 2026
- 21:24
Латвия готова к сотрудничеству, а также к углублению и расширению торговых отношений с Азербайджаном.
Как сообщает Report, об этом сказал Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на состоявшемся 22 апреля в Баку азербайджано-латвийском бизнес-форуме.
"В это неспокойное время, на фоне происходящего в Европе, а также на Ближнем Востоке, учитывая все эти геополитические вызовы, мы пытаемся найти новые пути сотрудничества с нашими очень хорошими и надежными партнерами. Азербайджан для Латвии является, был и будет главным торговым и политическим партнером в регионе Южного Кавказа и, фактически, в более широком регионе", - подчеркнул президент Эдгарс Ринкевичс.
