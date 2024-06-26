EAPCA: Передача установок Caesar Армении - очередная провокация Франции против Азербайджана

Совет евроатлантического партнерства азербайджанцев (EAPCA) выступил с заявлением против продажи Францией смертельного оружия Армении.

Совет евроатлантического партнерства азербайджанцев (EAPCA) выступил с заявлением против продажи Францией смертельного оружия Армении.

Как сообщает Report, в документе, подписанном генеральным секретарем организации Сахилем Гасымовым, отмечено, что Франция проводит противоречащую международным конвенциям агрессивную политику на Южном Кавказе и подстрекает Армению к реваншизму и войне против Азербайджана.

EAPCA заявляет, что предоставление Францией наступательного и смертельного оружия Армении, имеющей опыт кровавой военной агрессии, расширение сферы военного сотрудничества между Арменией и Францией делает неизбежным начало новой войны.

EAPCA решительно осуждает подписание между Францией и Арменией контракта о купле-продаже самоходных артиллерийских установок Caesar и считает это очередной провокацией Франции против Азербайджана.

"Подобные случаи направлены на подрыв процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также усилий по установлению мира и спокойствия в регионе", - говорится в заявлении.