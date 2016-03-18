Глава МИД: Инфраструктура Армении не сопоставима с Азербайджаном

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Ереван должен сам определять, в какой форме он может принять участие в транспортном коридоре "Север-Юг".

Как сообщает Report, об этом в интервью газете "Коммерсант" заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По словам министра, недавно делегация Азербайджана вернулась из Тегерана, где выразили большую заинтересованность в реализации этого проекта между Россией, Азербайджаном и Ираном.

"Но если сравнивать железнодорожную и транспортную инфраструктуру Азербайджана и Армении, то по уровню они несопоставимы. Наша железная дорога проложена вплоть до границы с Ираном. До конца года будут построены железнодорожный мост и соединение железной дороги с выходом на Иран. А иранская сторона в ближайшие два года планирует завершить строительство железной дороги из Решта (Иран) до Астары (Азербайджан) по берегу Каспийского моря. Речь идет о реальной, уже существующей инфраструктуре", - отметил Э.Мамедъяров.