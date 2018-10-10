 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Джордж Кент: Азербайджан играет большую роль в вопросе обеспечения безопасности в регионе

    Южный газовый коридор важен в вопросе обеспечения диверсификации поставок энергоресурсов в Европу
    © Report/ Firi Salim

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ "Южный газовый коридор играет огромную роль в вопросе обеспечения диверсификации поставок энергоресурсов в Европу". 

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил советник заместителя государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

    "Подобные масштабные проекты являются примером успешного сотрудничества между компаниями и государствами во имя мира", - отметил советник заместителя госсекретаря США.

    Он отметил, что некоторые государства используют энергетический фактор как орудие в своих руках, и с этой точки зрения такие проекты, как Южный газовый коридор вносят свой вклад в обеспечение энергетической безопасности и диверсификации поставок. 

    Дж.Кент отметил, что США заинтересованы в развитии отношений с Азербайджаном, и хотят видеть страну еще более развивающейся и процветающей.

    "Мы хотим, чтобы наши с Азербайджаном отношения становились все лучше. Азербайджан - страна, играющая большую роль в вопросе обеспечения безопасности в регионе", - заявил он, отметив участие Азербайджана в миротворческой миссии в Афганистане. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi