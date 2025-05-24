Джордж Дик: Азербайджан - надежный партнер Израиля, способный самостоятельно определять свое будущее

Джордж Дик: Азербайджан - надежный партнер Израиля, способный самостоятельно определять свое будущее

Азербайджан стал одним из самых надежных партнеров Израиля, отношения между двумя странами сегодня переживают свой пик развития, что имеет большое значение для обеих стран и народов.

Как передает Report, об этом в интервью The Jerusalim Post сказал посол Израиля в Азербайджане Джорд Дик, завершающий в скором времени свою дипломатическую миссию.

"Мы провели внутренние опросы, которые показывают, что более 80% азербайджанской общественности считает Израиль дружественной страной. По всему Азербайджану люди считают Израиль близким другом", - подчеркнул Дик.

Дипломат напомнил, что был назначен послом в Азербайджане в ноябре 2019 года, и с тех пор мир стал свидетелем исторических и геополитически значимых событий – пандемии COVID-19, Второй Карабахской войны, конфликта между РФ и Украиной, эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Несмотря на все эти вызовы, отношения между Израилем и Азербайджаном стали более прочными, стратегическими и заметными.

Джордж Дик отметил важное геополитическое расположение Азербайджана – это единственная мусульманская страна, которая граничит одновременно с Россией, Ираном и членом НАТО – Турцией. Дипломат также подчеркнул славную историю Азербайджана, ставшего первой мусульманской страной, предоставившей женщинам право голоса и создавшей настоящую демократию в мусульманском мире.

По словам посла, успех Азербайджана связан с сильными и мудрыми лидерами – президентом Ильхамом Алиевым и общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. "Благодаря этому лидерству природные богатства страны не стали инструментом в руках крупных держав. Баку способен сказать "нет", самостоятельно определять свое будущее", - подчеркнул Дик.

Израильский дипломат отметил, что стратегия Азербайджана заключается в балансе: "Азербайджан близок ко всем, но не зависит ни от кого. Это процветающее государство с хорошим уровнем жизни людей".

Джордж Дик рассказал, что Азербайджан и Израиль наладили сотрудничество в ряде ключевых отраслей, таких как энергетика, водное хозяйство, пищевая промышленность, сельское хозяйство, космические и спутниковые технологии, инновации. Посол с удовлетворением подчеркнул, что Азербайджан является толерантной страной, где могут мирно сосуществовать представители всех религий и народов.

В качестве примера Дик отметил, что за 800 лет в Азербайджане не было ни одного инцидента антисемитизма, здесь мирно живет большая еврейская община. Он также напомнил о национальном герое Азербайджана еврейского происхождения Альберте Агарунове, погибшем, защищая свою Родину в Первой Карабахской войне.

Израильский дипломат подчеркнул, что его страна поддержала Азербайджан в 2020 году во время Отечественной войны за освобождение территорий от армянской оккупации. В 2023 году было открыто посольство Азербайджана в Израиле. Азербайджанский народ, в свою очередь, поддержал Израиль после атак радикального движения ХАМАС в октябре 2023 года. "Я помню, как после 7 октября многие люди приносили цветы и плюшевых мишек, оставляли послания солидарности у посольства Израиля в Баку. Это было трогательно и много значило для нас", - поделился воспоминаниями Дик.

Посол отметил большую гостеприимность азербайджанского народа. "Мне было 35 лет, когда я начал работать здесь. Я христианин, моя семья и я ходим здесь в церковь. В Азербайджане много церквей, мой отец также приезжал сюда в 2016 году. Еврейская община в Азербайджане всегда говорит о том, как им повезло", - сказал Дик.

По словам дипломата, сегодня в Азербайджан постоянно приезжают высокопоставленные представители крупных держав и руководители международных организаций. Страна принимала множество международных мероприятий, особенно в спорте, а в июне будет принимать турнир UFC. В ноябре прошлого года Азербайджан также принимал глобальный климатический саммит COP29.

"Немногие страны могут принимать всех этих лиц и строить такие мосты. Азербайджан также играет положительную роль в нормализации отношений между Израилем и Турцией, позиционируя себя в роли посредника", - подытожил Джордж Дик.