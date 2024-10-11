Джон Подеста: США ценят председательство Азербайджана в COP29

Соединенные Штаты ценят председательство Азербайджана в COP29. Президент Азербайджана Ильхам Алиев Алиев назначил сильную команду во главе с министром экологии Бабаевым и заместителем министра иностранных дел Рафиевым, с которыми команда США наладила отли

Соединенные Штаты ценят председательство Азербайджана в COP29. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил сильную команду во главе с министром экологии Мухтаром Бабаевым и заместителем министра иностранных дел Ялчыном Рафиевым, с которыми команда США наладила отличные рабочие отношения.

Как передает Report, об этом заявил специальный советник президента США по международной климатической политике Джон Подеста на брифинге для азербайджанских журналистов.

"Мы согласовали приоритеты с тех пор, как Азербайджан согласился принять у себя COP29 менее года назад", - сказал Подеста.

Он сообщил, что его принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Мы обменялись мнениями по ряду вопросов, включая подготовку к успешному проведению COP29, а также текущие усилия по заключению прочного и достойного мирного соглашения с Арменией" - сказал спецсоветник.

По его словам, проведение COP29 приходится на критический этап в критическое десятилетие, когда последствия изменения климата наблюдаются по всему миру.

"Они ясно показали, что нужно сделать больше для усиления действий как по сокращению выбросов парниковых газов, так и ускорению инвестиций в устойчивость и адаптацию", - сказал он, добавив, что происходящие в мире природные катаклизмы и их последствия оказывают давление на мировое сообщество, чтобы двигаться вперед и в конечном итоге сделать все возможное, чтобы COP29 был успешным и чтобы были предоставлены необходимые ресурсы, особенно для развивающихся стран, что является ключевым приоритетом этой конференции.

"Сейчас глаза всего мира обращены на Азербайджан. Здесь через месяц будет много гостей. Я думаю, мы добиваемся хорошего прогресса, как я отметил, под отличным руководством будущего председательства, и мы с нетерпением ждем успешного результата в ноябре", - сказал Подеста.