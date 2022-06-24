Джо Байден продлил приостановку действия 907 поправки

Президент США Джо Байден вновь продлил приостановку действия 907 поправки, что позволит продолжить оказание помощи Азербайджану со стороны Америки.

США продлили приостановку действия 907 поправки, что позволит продолжить оказание помощи Азербайджану со стороны Америки.

Как сообщает Report, соответствующий указ подписал президент США Джозеф Байден.

Отмена действия 907 поправки к "Акту о поддержке свободы" в отношении нашей страны действует с 2002 года.

В 1992 году под давлением армянского лобби США была принята Поправка 907 к "Акту в поддержку свободы", принятой для экономической поддержки бывших советских республик. Поправка не позволяла предоставление помощи правительству Азербайджана.

В 2001 году, после 11 сентября администрация Буша добилась временной отмены поправки в связи с необходимостью сотрудничества с Азербайджаном в области безопасности. С тех пор все американские администрации придерживались этой политики.