Джеймс Аппатурай: Отношения между Азербайджаном и НАТО - надежные и постоянно развивающиеся

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ С самого начала отношения между Азербайджаном и НАТО характеризовались как надежные и постоянно развивающиеся.

Как сообщает Report, об этом на презентации 3-й фазы проекта "Джейранчель", реализуемого ANAMA совместно с НАТО, заявил спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Средней Азии Джеймс Аппатурай.

Дж. Аппатурай отметил, что проект Джейранчель имеет важное значение для людей, занимающихся сельским хозяйством, водным хозяйством, археологическими раскопками и т.д.: "Поздравляю ANAMA с тем, что они сделали. Это очень опасная работа. Происходящие в настоящее время процессы показывают, что люди должны жить в безопасных условиях".

Спецпредставитель НАТО также поблагодарил спонсоров этого проекта и отметил совместную работу Азербайджана с Грузией в рамках этого проекта: "Работа совместно с Грузией позволила проводить обмен опытом в соответствующей сфере".

В конце представитель НАТО выразил надежду, что участники сегодняшнего мероприятия соберутся на церемонии завершения проекта Джейранчель.