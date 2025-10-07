Джейхун Байрамов: Взаимное доверие лежит в основе взаимодействия стран ОТГ

Сотрудничество в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), основанной на общем языке, истории и традициях и заложенной Нахчыванским договором, сегодня охватывает более 35 направлений в политической, экономической и культурной сферах.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета министров иностранных дел ОТГ в Габале.

По словам министра, в то время как доверие к международным организациям в мире ослабевает, братство и взаимное доверие, лежащие в основе взаимодействия между странами ОТГ, не только служат поводом для гордости, но и создают прочную основу для уверенного взгляда в будущее.

"Сегодня мы обсудим предложения государств-членов по дальнейшему укреплению нашей организации. Увеличение числа ежегодных саммитов ОТГ до двух по инициативе президента Ильхама Алиева создало возможность для более оперативного, глубокого и содержательного обсуждения вопросов сотрудничества", - отметил Байрамов.