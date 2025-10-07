Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Джейхун Байрамов: Взаимное доверие лежит в основе взаимодействия стран ОТГ

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 09:47
    Джейхун Байрамов: Взаимное доверие лежит в основе взаимодействия стран ОТГ

    Сотрудничество в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), основанной на общем языке, истории и традициях и заложенной Нахчыванским договором, сегодня охватывает более 35 направлений в политической, экономической и культурной сферах.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета министров иностранных дел ОТГ в Габале.

    По словам министра, в то время как доверие к международным организациям в мире ослабевает, братство и взаимное доверие, лежащие в основе взаимодействия между странами ОТГ, не только служат поводом для гордости, но и создают прочную основу для уверенного взгляда в будущее.

    "Сегодня мы обсудим предложения государств-членов по дальнейшему укреплению нашей организации. Увеличение числа ежегодных саммитов ОТГ до двух по инициативе президента Ильхама Алиева создало возможность для более оперативного, глубокого и содержательного обсуждения вопросов сотрудничества", - отметил Байрамов.

    Совет министров ОТГ Джейхун Байрамов Габала
    Ceyhun Bayramov: Azərbaycanın səyləri regionda sülh və sabitliyin bərqərar edilməsinə hesablanıb
    FM: Azerbaijan's efforts are aimed at establishing peace and stability in the region

    Последние новости

    10:34

    АЖД перевезли более 7 млн пассажиров в январе-сентябре этого года

    Инфраструктура
    10:34

    Ральф Хорлеманн: Германия с нетерпением ждет большего участия в энергосфере Азербайджана

    Бизнес
    10:34

    AZPROMO и Ассоциация экспортеров текстиля объединили усилия в развитии местного производства

    Бизнес
    10:30

    В Сумгайыте 1000 абонентов останутся без газа

    Энергетика
    10:24

    В Индонезии число погибших при обрушении школы-интерната возросло до 67 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:23

    Посол: Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией дает надежду региону на экономическое развитие

    Бизнес
    10:19

    Азербайджанский производитель фундука снижает уставный капитал

    Бизнес
    10:19

    TƏBİB: За 9 месяцев в Баку обязательный медосмотр прошли более 540 тыс. детей

    Здоровье
    10:12

    Председательство Азербайджана в COP29 обсуждает в Лондоне проблемы изменения уровня моря

    COP29
    Лента новостей