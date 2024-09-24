Джейхун Байрамов выступил на Саммите будущего Генеральной Ассамблеи ООН

Азербайджан испытал самые трагические последствия нарушений международного права, в том числе гуманитарного права, и столкнулся с несправедливостью из-за невыполнения уставов и ряда резолюций основных органов ООН.

Азербайджан испытал самые трагические последствия нарушений международного права, в том числе гуманитарного права, и столкнулся с несправедливостью из-за невыполнения уставов и ряда резолюций основных органов ООН.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении на "Саммите во имя будущего" в рамках "Недели высокого уровня" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр проинформировал представителей государств-членов о восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР): "В этот критический момент, когда мир сталкивается с беспрецедентными проблемами, включая изменение климата, конфликты и геополитическое напряжение, саммит будущего стоит на важном перекрестке в борьбе с неравенством и показывает, что многосторонняя система может быть эффективной, если выступает единым голосом. Моя страна, Азербайджан, испытала самые трагические последствия нарушений международного и гуманитарного права и столкнулась с несправедливостью из-за невыполнения уставов и резолюций основных органов ООН. Именно на этом фоне Азербайджан полностью поддерживает призыв саммита к строгому соблюдению норм международного права и устранению эрозии международных норм. Устав ООН и все закрепленные в нем инструменты и механизмы должны применяться без двойных стандартов, политических или каких-либо других привилегий, и безоговорочно.

Для достижения Целей устойчивого развития к 2030 году нам нужна дорожная карта, так как в настоящее время работа идет только над 17% целей. Нам необходимо срочно преобразовать наши политические обязательства в решительные действия для достижения прогресса. В этом контексте Азербайджан полностью поддерживает усилия Генерального секретаря ООН по усилению прогресса в достижении ЦУР и, оставаясь верным своим национальным обязательствам, заявленным в декларации по случаю 75-летия ООН, приоритизирует 17 целей, 88 задач и 119 показателей, добиваясь прогресса и служа примером для других. Это достигается через совместный и инклюзивный процесс с участием гражданского общества, делового сообщества, женщин, молодежи и других ключевых заинтересованных сторон.

Освобождение наших территорий открыло новую главу и с точки зрения достижения ЦУР. Правительство начало широкомасштабные восстановительные и реабилитационные работы стоимостью 10 миллионов долларов США, охватывающие все аспекты реализации ЦУР. Более того, Азербайджан представил ориентированный на действия национальный проект — ЦУР 18. Мы призываем государства-члены к большей международной поддержке и солидарности".

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов добавил, что Азербайджан стал первой страной в регионе, представившей Четвертый Добровольный Национальный Отчет по реализации Целей Устойчивого Развития: "Азербайджан способствовал началу новой эпохи, положив конец незаконному использованию силы и восстанавливая права на суверенитет и территориальную целостность, защищенные Уставом. Азербайджан предложил повестку мирного процесса после конфликта, основанную на взаимном признании и уважении суверенитета и территориальной целостности между Азербайджаном и Арменией, достигнутую посредством двусторонних переговоров. Мы призвали к устранению оставшихся препятствий и подчеркнули важность политической воли и осуществления ответственности для достижения этой цели.

Дамы и господа, крайне важно подчеркнуть проблему изменения климата как величайшую транснациональную проблему века. Изменение климата ставит под угрозу жизни миллиардов людей во всем мире. В ноябре 2024 года Азербайджан, опираясь на призыв к солидарности во имя зеленого мира, будет принимать 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Мы стремимся объединить как развитые, так и развивающиеся страны и развивать дух сотрудничества в борьбе с климатическими проблемами как общий долг и моральное обязательство будущего председателя COP29. Мы работаем инклюзивно со всеми сторонами, включая как участников, так и неучастников.

Председательство Азербайджана на COP29 будет комплексным, и инклюзивная стратегия будет основываться на двух взаимодополняющих столпах, повышая амбиции и создавая возможность для действий путем определения новой цели по финансированию климата в качестве основного приоритета в этом году. COP29 также предоставит возможность внести вклад в глобальный мир и климатическую повестку. Учитывая пересечение конфликтов и климатического кризиса, Азербайджан включил недавно объявленную совместную инициативу "Мультисекторные пути действий для устойчивых к изменению климата и здоровых городов" (MAP) в повестку COP29. Мы призываем к совместной работе и усилиям в рамках COP29".