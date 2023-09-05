Джейхун Байрамов выступил на конференции руководителей дипломатических представительств Венгрии

4 сентября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Венгрию, выступив на ежегодной конференции руководителей дипломатических представительств Венгрии, ответил на многочисленные вопросы об азербайдж

4 сентября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Венгрию, выступив на ежегодной конференции руководителей дипломатических представительств Венгрии, ответил на многочисленные вопросы об азербайджано-венгерских отношениях, текущей ситуации в регионе, энергетической безопасности, диверсификации транспортных коридоров и процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в послевоенный период.

Об этом сообщили Report в управлении пресс-службы МИД.

Министр Джейхун Байрамов сказал, что Азербайджан и Венгрия, которые в прошлом году отметили 30-летие установления дипломатических отношений, строят двусторонние связи на основе крепкой дружбы, общих ценностях и интересах, а также многостороннем сотрудничестве. Он отметил, что сегодня эти отношения, стремительно развиваясь, поднялись до уровня многопланового стратегического партнерства и во многом являются образцовыми. Министр с удовлетворением подчеркнул, что в рамках визита состоится первое заседание Азербайджано-венгерского стратегического диалога.

Глава МИД Азербайджана заявил, что высокий уровень политического диалога создает благоприятную основу для развития экономического сотрудничества, и отметил большое значение регулярных заседаний Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству с точки зрения дальнейшего расширения сотрудничества в экономической, энергетической, торговой и инвестиционных сферах. Оценив активную деятельность ряда венгерских компаний в Азербайджане, министр Джейхун Байрамов обратил внимание на факт расширения двусторонних экономических связей и в других отраслях, в том числе в сфере туризма, фармацевтики.

Было отмечено, что Азербайджан придает большое значение укреплению отношений сотрудничества в региональном масштабе, и в этом контексте страна, наряду с другими платформами, ведет диалог с Европейским Союзом (ЕС) по представляющим взаимный интерес вопросам, включая политическое сотрудничество, региональную безопасность, энергетическое партнерство, а также вопросы коммуникаций. Была выражена уверенность, что Венгрия внесет ценный вклад в сотрудничество Азербайджана с Европейским Союзом в период своего председательства в Совете ЕС во второй половине 2024 года, включая переговоры по проекту Соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС.

Коснувшись актуальности транспортных маршрутов, пролегающих из Центральной Азии по Каспийскому морю и далее через нашу страну на фоне региональной геополитической ситуации после начала войны в Украине, министр подчеркнул важность диверсификации и модернизации транспортной инфраструктуры нашей страны. Были отмечены масштабные инвестиции Азербайджана в транспортную инфраструктуру, важность ряда проектов транспортной инфраструктуры для укрепления торговли и логистики между Европой и Азией, в том числе выгодной и безопасной альтернативы - Среднего коридора - Транскаспийского международного транспортного маршрута. В частности, было рассказано о важности Зангезурского коридора, который может улучшить связь в пределах Среднего коридора.

Участники конференции были проинформированы об агрессии Армении против Азербайджана, Отечественной войне и повестке процесса нормализации. Министр рассказал о продолжении незаконного военного присутствия Армении на суверенных территориях Азербайджана, противоречащего обязательствам и являющегося основным препятствием в процессе нормализации отношений, о постоянных военных провокациях, в том числе минной опасности, вмешательстве Армении во внутренние дела Азербайджана, препятствовании диалогу между центральными органами власти Азербайджана и местными жителями армянского происхождения и о масштабной клеветнической кампании Армении против Азербайджана. Была высоко оценена поддержка Венгрией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана как во время конфликта, так и после него.

Министр заявил о решимости Азербайджана интегрировать проживающих в Карабахском регионе граждан армянского происхождения в свое политическое, социальное, экономическое пространство, рассказал о беспрецедентных по своим масштабам восстановительных работах в постконфликтный период. Дж.Байрамов выразил признательность венгерским друзьям за готовность оказать поддержку Азербайджану в процессе восстановления и благоустройства освобожденных территорий.