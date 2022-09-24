Джейхун Байрамов выступил на 77-й сессии Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил с Национальным заявлением на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Как передает Report, министр затронул отношения между ООН и Азербайджаном, рассказал об агрессии Армении против нашей страны и Второй карабахской войне. Глава внешнеполитического ведомства также коснулся темы пандемии коронавируса.
23:46
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Как передает Report, трансляция ведется на сайте всемирной организации.