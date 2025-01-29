Азербайджан и Узбекистан подписали Комплексную программу мероприятий к 30-летию дипотношений

Азербайджан и Узбекистан подписали Комплексную программу мероприятий к 30-летию установления дипломатических отношений.

Азербайджан и Узбекистан подписали Комплексную программу мероприятий к 30-летию установления дипломатических отношений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Документ был подписан в рамках встречи глав МИД двух стран Джейхуна Байрамова и Бахтиёра Саидова в Анкаре, куда министры прибыли для участия во 2-й трехсторонней министерской встрече Азербайджана, Турции и Узбекистана.

В рамках встречи министры также обсудили политические, экономические, торговые, энергетические, транспортные и коммуникационные аспекты азербайджано-узбекского сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной безопасности.

Байрамов и Саидов также коснулись перспектив сотрудничества в рамках региональных и международных платформ, включая Организацию тюркских государств, ООН, ОИС, Движение неприсоединения, Организацию экономического сотрудничества, СВМДА и др.

Глава азербайджанской дипломатии проинформировал коллегу о мирных инициативах в регионе, существующих вызовах и угрозах устойчивому процессу миростроительства.

Напомним, сегодня в Анкаре пройдет 2-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел, экономики/торговли и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана. По итогам мероприятия стороны подпишут Анкарскую декларацию и примут совместный План действий на предстоящий период. Также будет согласована дорожная карта по реализации данного Плана действий.