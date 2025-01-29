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Азербайджан и Узбекистан подписали Комплексную программу мероприятий к 30-летию дипотношений

Азербайджан и Узбекистан подписали Комплексную программу мероприятий к 30-летию дипотношений Азербайджан и Узбекистан подписали Комплексную программу мероприятий к 30-летию установления дипломатических отношений.
Внешняя политика
29 января 2025 г. 11:50
Азербайджан и Узбекистан подписали Комплексную программу мероприятий к 30-летию дипотношений

Азербайджан и Узбекистан подписали Комплексную программу мероприятий к 30-летию установления дипломатических отношений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Документ был подписан в рамках встречи глав МИД двух стран Джейхуна Байрамова и Бахтиёра Саидова в Анкаре, куда министры прибыли для участия во 2-й трехсторонней министерской встрече Азербайджана, Турции и Узбекистана.

В рамках встречи министры также обсудили политические, экономические, торговые, энергетические, транспортные и коммуникационные аспекты азербайджано-узбекского сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной безопасности.

Байрамов и Саидов также коснулись перспектив сотрудничества в рамках региональных и международных платформ, включая Организацию тюркских государств, ООН, ОИС, Движение неприсоединения, Организацию экономического сотрудничества, СВМДА и др.

Глава азербайджанской дипломатии проинформировал коллегу о мирных инициативах в регионе, существующих вызовах и угрозах устойчивому процессу миростроительства.

Напомним, сегодня в Анкаре пройдет 2-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел, экономики/торговли и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана. По итогам мероприятия стороны подпишут Анкарскую декларацию и примут совместный План действий на предстоящий период. Также будет согласована дорожная карта по реализации данного Плана действий.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Foreign Minister Bayramov meets with his Uzbek counterpart in Ankara
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Özbəkistan arasında diplomatik münasibətlərin 30 illiyi münasibətilə tədbirlər proqramı təsdiqlənib

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