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Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем президента России

Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем президента России Состоялась встреча министра иностранных дел Джейхуна Байрамова и специального представителя президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.
Внешняя политика
19 декабря 2023 г. 20:06
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем президента России

Состоялась встреча министра иностранных дел Джейхуна Байрамова со специальным представителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Россией в гуманитарной и культурной сферах, а также региональная ситуация.

Михаил Швыдкой проинформировал о мероприятиях, проводимых в России в связи со 100-летием великого лидера Гейдара Алиева, и выразил готовность оказать поддержку в реализации совместных мероприятий между двумя странами в культурной и гуманитарной сферах в следующем году.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib

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