Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем президента России

Состоялась встреча министра иностранных дел Джейхуна Байрамова со специальным представителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.
Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Россией в гуманитарной и культурной сферах, а также региональная ситуация.
Михаил Швыдкой проинформировал о мероприятиях, проводимых в России в связи со 100-летием великого лидера Гейдара Алиева, и выразил готовность оказать поддержку в реализации совместных мероприятий между двумя странами в культурной и гуманитарной сферах в следующем году.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.