Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем президента России

Состоялась встреча министра иностранных дел Джейхуна Байрамова и специального представителя президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

Состоялась встреча министра иностранных дел Джейхуна Байрамова со специальным представителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Россией в гуманитарной и культурной сферах, а также региональная ситуация.

Михаил Швыдкой проинформировал о мероприятиях, проводимых в России в связи со 100-летием великого лидера Гейдара Алиева, и выразил готовность оказать поддержку в реализации совместных мероприятий между двумя странами в культурной и гуманитарной сферах в следующем году.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.