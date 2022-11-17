Джейхун Байрамов встретился со спецпосланником ЕС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе со специальным посланником Европейского союза по Восточному партнерству Дирком Шубелем.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
На встрече была предоставлена информация о существующей минной опасности и подчеркнута важность усилий Европейского союза и государств-членов по ее устранению.
Глава делегации Евросоюза коснулся растущей роли Азербайджана в качестве поставщика энергии на фоне сегодняшних геополитических реалий и высоко оценил вклад страны в диверсификацию энергоснабжения ЕС и усиление доступа европейских потребителей к бесперебойной, доступной и чистой энергии.
Также на встрече была выражена уверенность в том, что процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном откроет путь к более широкому сотрудничеству в рамках Восточного партнерства.