Джейхун Байрамов встретился со спецпосланником ЕС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе со специальным посланником Европейского союза по Восточному партнерству Дирком Шубелем.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе со специальным посланником Европейского союза по Восточному партнерству Дирком Шубелем.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече была предоставлена информация о существующей минной опасности и подчеркнута важность усилий Европейского союза и государств-членов по ее устранению.

Глава делегации Евросоюза коснулся растущей роли Азербайджана в качестве поставщика энергии на фоне сегодняшних геополитических реалий и высоко оценил вклад страны в диверсификацию энергоснабжения ЕС и усиление доступа европейских потребителей к бесперебойной, доступной и чистой энергии.

Также на встрече была выражена уверенность в том, что процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном откроет путь к более широкому сотрудничеству в рамках Восточного партнерства.