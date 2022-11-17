О нас

Джейхун Байрамов встретился со спецпосланником ЕС

Джейхун Байрамов встретился со спецпосланником ЕС Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе со специальным посланником Европейского союза по Восточному партнерству Дирком Шубелем.
Внешняя политика
17 ноября 2022 г. 20:49
Джейхун Байрамов встретился со спецпосланником ЕС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе со специальным посланником Европейского союза по Восточному партнерству Дирком Шубелем.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече была предоставлена информация о существующей минной опасности и подчеркнута важность усилий Европейского союза и государств-членов по ее устранению.

Глава делегации Евросоюза коснулся растущей роли Азербайджана в качестве поставщика энергии на фоне сегодняшних геополитических реалий и высоко оценил вклад страны в диверсификацию энергоснабжения ЕС и усиление доступа европейских потребителей к бесперебойной, доступной и чистой энергии.

Также на встрече была выражена уверенность в том, что процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном откроет путь к более широкому сотрудничеству в рамках Восточного партнерства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM meets EU special envoy
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Aİ-nin xüsusi elçisi ilə görüşüb

Другие новости из категории

Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России
17 ноября 2022 г. 20:45
Глава МИД обсудил со спецпредставителем президента РФ нормализацию азербайджано-армянских отношений
Глава МИД обсудил со спецпредставителем президента РФ нормализацию азербайджано-армянских отношений
17 ноября 2022 г. 20:35
В Баку состоялась встреча премьер-министров Азербайджана и России
ФотоВ Баку состоялась встреча премьер-министров Азербайджана и России
17 ноября 2022 г. 20:25
Дипломатическая деятельность посла Болгарии в Азербайджане завершилась
ФотоДипломатическая деятельность посла Болгарии в Азербайджане завершилась
17 ноября 2022 г. 20:13
Президент Азербайджана принял специального посланника ЕС по Восточному партнерству
Президент Азербайджана принял специального посланника ЕС по Восточному партнерству
17 ноября 2022 г. 19:45
Жером Ламбер: Принятая Сенатом Франции резолюция против Азербайджана - позорная
ФотоЖером Ламбер: Принятая Сенатом Франции резолюция против Азербайджана - позорная
17 ноября 2022 г. 19:00
МИД РФ: Спецпредставитель МИД России совершит рабочий визит в Азербайджан 
МИД РФ: Спецпредставитель МИД России совершит рабочий визит в Азербайджан 
17 ноября 2022 г. 18:25
Эксперт: Россия и Азербайджан - стратегические партнеры
Эксперт: Россия и Азербайджан - стратегические партнеры
17 ноября 2022 г. 17:20
Премьер-министр России прибыл в Азербайджан
Премьер-министр России прибыл в Азербайджан
17 ноября 2022 г. 17:11
Политолог: Законодатели Франции принимали резолюцию, преследуя собственные цели
Политолог: Законодатели Франции принимали резолюцию, преследуя собственные цели
17 ноября 2022 г. 17:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi