Глава МИД принял заместителя гендиректора Всемирной организации интеллектуальной собственности

24 июня министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию Всемирной организации интеллектуальной собственности во главе с заместителем генерального директора Хасаном Клейбом.

24 июня министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию Всемирной организации интеллектуальной собственности во главе с заместителем генерального директора Хасаном Клейбом.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи было обсуждено международное партнерство в области защиты интеллектуальной собственности, а также существующие отношения сотрудничества между Азербайджаном и Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

Министр Джейхун Байрамов отметил о наличие широких связей сотрудничества между соответствующими структурами Азербайджанской Республики и Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.