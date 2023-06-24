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Глава МИД принял заместителя гендиректора Всемирной организации интеллектуальной собственности

Глава МИД принял заместителя гендиректора Всемирной организации интеллектуальной собственности 24 июня министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию Всемирной организации интеллектуальной собственности во главе с заместителем генерального директора Хасаном Клейбом.
Внешняя политика
24 июня 2023 г. 21:14
Глава МИД принял заместителя гендиректора Всемирной организации интеллектуальной собственности

24 июня министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию Всемирной организации интеллектуальной собственности во главе с заместителем генерального директора Хасаном Клейбом.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи было обсуждено международное партнерство в области защиты интеллектуальной собственности, а также существующие отношения сотрудничества между Азербайджаном и Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

Министр Джейхун Байрамов отметил о наличие широких связей сотрудничества между соответствующими структурами Азербайджанской Республики и Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov, Hasan Kleib mull Azerbaijan-WIPO ties
Версия на азербайджанском языке XİN-də Azərbaycan - ÜƏMT əlaqələri müzakirə edilib

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