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Джейхун Байрамов обсудил с зампредседателя Сената Малайзии итоги выборов в Милли Меджлис

Джейхун Байрамов обсудил с зампредседателя Сената Малайзии итоги выборов в Милли Меджлис Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с заместителем председателя Сената Малайзии Нур Джазланом Мухаммедом итоги внеочередных выборов в Милли Меджлис.
Внешняя политика
2 сентября 2024 г. 19:35
Джейхун Байрамов обсудил с зампредседателя Сената Малайзии итоги выборов в Милли Меджлис

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с заместителем председателя Сената Малайзии Нур Джазланом Мухаммедом итоги внеочередных выборов в Милли Меджлис.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

В ведомстве напомнили, что делегация во главе с Нур Джазланом Мухаммедом прибыла в Азербайджан для мониторинга внеочередных парламентских выборов, прошедших 1 сентября.

В рамках встречи стороны также обсудили двусторонние и многосторонние связи двух стран, актуальные вопросы региональной повестки, добавили в МИД.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan və Malayziya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçiriləcək

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