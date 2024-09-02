Джейхун Байрамов обсудил с зампредседателя Сената Малайзии итоги выборов в Милли Меджлис

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с заместителем председателя Сената Малайзии Нур Джазланом Мухаммедом итоги внеочередных выборов в Милли Меджлис.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с заместителем председателя Сената Малайзии Нур Джазланом Мухаммедом итоги внеочередных выборов в Милли Меджлис.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

В ведомстве напомнили, что делегация во главе с Нур Джазланом Мухаммедом прибыла в Азербайджан для мониторинга внеочередных парламентских выборов, прошедших 1 сентября.

В рамках встречи стороны также обсудили двусторонние и многосторонние связи двух стран, актуальные вопросы региональной повестки, добавили в МИД.