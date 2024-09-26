Джейхун Байрамов встретился с президентом США

Джейхун Байрамов встретился с президентом СШАМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в приеме, организованном президентом США Джозефом Байденом в рамках Недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в приеме, организованном президентом США Джозефом Байденом в рамках Недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Как сообщает Report, об этом глава МИД Азербайджана написал в соцсети "X".
Официальный прием был организован для руководителей делегаций, участвующих в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
In the margins of the high-level week of #UNGA79, I had a pleasure to join an official reception organized by U.S. President @POTUS@JoeBiden for the heads of delegations attending the 79th session of the UN General Assembly in New York. pic.twitter.com/tkAH4tTvw0