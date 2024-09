Джейхун Байрамов встретился с президентом США

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в приеме, организованном президентом США Джозефом Байденом в рамках Недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Азербайджана написал в соцсети "X".

Официальный прием был организован для руководителей делегаций, участвующих в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.