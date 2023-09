Джейхун Байрамов встретился с президентом США

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в приеме, организованном президентом США Джозефом Байденом в рамках Недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report, об этом сообщается на странице в соцсети "X" Министерства иностранных дел Азербайджана.

Во время приема министр встретился с президентом США Джозефом Байденом.

Отметим, что сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов примет участие в обсуждениях по Карабаху в Совете Безопасности ООН. Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.