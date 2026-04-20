    Джейхун Байрамов встретился с премьером Таиланда Анутином Чарнвиракулом

    • 20 апреля, 2026
    • 07:48
    Джейхун Байрамов встретился с премьером Таиланда Анутином Чарнвиракулом

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) в Бангкоке встретился с премьер-министром Таиланда Анутином Чарнвиракулом.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил азербайджанский МИД.

    Стороны обсудили приоритеты Азербайджана в качестве председателя ЭСКАТО ООН, перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Таиландом, а также региональные вопросы.

    "Рад встрече с Анутином Чарнвиракулом на полях 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана.

    С нетерпением жду дальнейшего развития нашего партнерства", - написал Джейхун Байрамов в своем аккаунте в X.

    Отметим, что министр Дж. Байрамов находится с визитом в Таиланде. В рамках визита предусмотрено участие и выступление главы МИД 20 апреля на 82-й сессии ЭСКАТО ООН, которая пройдет под председательством Азербайджана, а также проведение встреч с высокопоставленными официальными лицами.

    Ceyhun Bayramov Tailandın Baş naziri Anutin Çarnvirakul ilə görüşüb
    Azerbaijani FM Jeyhun Bayramov meets with Thai PM Anutin Charnvirakul

