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Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Болгарии

Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Болгарии В рамках официального визита в Болгарию министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром этой страны Кириллом Петковым.
Внешняя политика
1 июня 2022 г. 12:36
Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Болгарии

В рамках официального визита в Болгарию министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром этой страны Кириллом Петковым.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Премьер-министр отметил, что Азербайджан в очень важное для Болгарии время оказывает помощь стране в энергетической сфере, особо подчеркнул роль президента Азербайджана Ильхама Алиева и отметил, что Азербайджанское государство является надежным партнером.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил за теплый прием. Было отмечено, что существующие между двумя странами политические связи высокого уровня сопровождаются динамичным развитием и в экономической сфере.

Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в ряде сфер двусторонних отношений, в том числе в энергетической, торгово-экономической, информационной, транспортно-транзитной, образовательной, культурной, туристической и других сферах. Было отмечено, что проведение очередного заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Болгария внесет вклад в дальнейшее расширение экономических связей.

На встрече были обсуждены региональные вопросы и другие темы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM meets with Bulgarian PM
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Bolqarıstanın Baş naziri ilə görüşüb

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