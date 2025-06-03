Джейхун Байрамов встретился с председателем Сената Кении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Кению встретился в Найроби с председателем Сената Кении Амасоном Кинги.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Кению встретился в Найроби с председателем Сената этой страны Амасоном Кинги.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана.

Отмечается, что в ходе встречи Дж.Байрамов подчеркнул важность межпарламентского сотрудничества и отметил необходимость установления прямых связей между парламентскими группами дружбы и соответствующими комитетами для укрепления доверия и взаимопонимания.

Также обе стороны обратили внимание на важность дальнейшего укрепления диалога и поощрения взаимных визитов.

