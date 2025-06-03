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Джейхун Байрамов встретился с председателем Сената Кении

Джейхун Байрамов встретился с председателем Сената Кении Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Кению встретился в Найроби с председателем Сената Кении Амасоном Кинги.
Внешняя политика
3 июня 2025 г. 19:22
Джейхун Байрамов встретился с председателем Сената Кении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Кению встретился в Найроби с председателем Сената этой страны Амасоном Кинги.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана.

Отмечается, что в ходе встречи Дж.Байрамов подчеркнул важность межпарламентского сотрудничества и отметил необходимость установления прямых связей между парламентскими группами дружбы и соответствующими комитетами для укрепления доверия и взаимопонимания.

Также обе стороны обратили внимание на важность дальнейшего укрепления диалога и поощрения взаимных визитов.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Keniya Senatının Sədri ilə görüşüb

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