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Джейхун Байрамов встретился с послом Беларуси в Азербайджане

Джейхун Байрамов встретился с послом Беларуси в Азербайджане 23 января 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял посла Республики Беларусь в нашей стране Андрея Равкова в связи с завершением его дипломатической миссии в Азербайджане.
Внешняя политика
23 января 2025 г. 20:17
Джейхун Байрамов встретился с послом Беларуси в Азербайджане

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Беларуси в Баку Андрея Равкова в связи с завершением его дипломатической миссии в Азербайджане.

Как сообщает Report, министр поблагодарил Равкова за эффективную деятельность в период его работы послом Беларуси в Азербайджане и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Равков, в свою очередь, выразил благодарность за конструктивное сотрудничество и поддержку, оказанную в период его работы в Азербайджане, а также выразил уверенность в дальнейшем интенсивном развитии азербайджано-белорусского стратегического партнерства.

В рамках встречи также состоялся обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's FM meets with outgoing Belarus ambassador
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Belarus səfirini diplomatik fəaliyyətini başa vurması münasibətilə qəbul edib

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