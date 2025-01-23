Джейхун Байрамов встретился с послом Беларуси в Азербайджане

23 января 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял посла Республики Беларусь в нашей стране Андрея Равкова в связи с завершением его дипломатической миссии в Азербайджане.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Беларуси в Баку Андрея Равкова в связи с завершением его дипломатической миссии в Азербайджане.

Как сообщает Report, министр поблагодарил Равкова за эффективную деятельность в период его работы послом Беларуси в Азербайджане и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Равков, в свою очередь, выразил благодарность за конструктивное сотрудничество и поддержку, оказанную в период его работы в Азербайджане, а также выразил уверенность в дальнейшем интенсивном развитии азербайджано-белорусского стратегического партнерства.

В рамках встречи также состоялся обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.