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Джейхун Байрамов встретился с новым послом Словакии

Джейхун Байрамов встретился с новым послом Словакии Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял нового посла Словакии в Азербайджанской Республике Милана Лайчака.
Внешняя политика
29 июля 2022 г. 18:45
Джейхун Байрамов встретился с новым послом Словакии

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял нового посла Словакии в Азербайджанской Республике Милана Лайчака.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Посол вручил копию верительных грамот министру Джейхуну Байрамову.

Джейхун Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в деятельности. Он отметил, что между Азербайджаном и Словакией существует большой потенциал для дальнейшего расширения двусторонних связей, что интенсивный политический диалог и обмен визитами на высоком уровне, осуществляемые в течение последних нескольких лет, вносят позитивный вклад в сотрудничество.

Посол Милан Лайчак отметил значимость сотрудничества Словакии с Азербайджаном во всех сферах. Он подчеркнул важность 30-летия установления дипломатических отношений в 2023 году. По его словам, интерес словацких компаний к Азербайджану растет. Он отметил, что особое внимание уделяется таким сферам, как энергетика, транспорт, развитие малого и среднего бизнеса.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov: "Ermənistanın davranışları sülhün təmin edilməsində çətinliklər yaradır"

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