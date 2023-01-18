Джейхун Байрамов встретился с новым послом Греции

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с новым послом Греческой Республики в Азербайджане Кристо Каподистрией.

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с новым послом Греческой Республики в Азербайджане Кристо Каподистрией.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе встречи посол представил министру Джейхуну Байрамову копию своих верительных грамот.

Министр Джейхун Байрамов поздравил посла Кристо Каподистрию с назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

На встрече был обсужден ряд вопросов, стоящих в повестке дня двустороннего сотрудничества, вопросы сотрудничества в политической, экономической, энергетической, гуманитарной, образовательной, туристической и других сферах.

В ходе встречи, а также между двумя странами состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.