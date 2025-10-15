Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Джейхун Байрамов встретился с новым генсекретарем ТюркПА

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2025
    • 19:34
    Джейхун Байрамов встретился с новым генсекретарем ТюркПА

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 15 октября принял нового генерального секретаря Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) Рамиля Гасана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

    Д.Байрамов поздравил Рамиля Гасана с назначением на пост генерального секретаря такой влиятельной организации и пожелал ему успехов на новой должности.

    На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках ТюркПА, текущей деятельности и планах Ассамблеи, перспективам расширения межпарламентского сотрудничества между странами-членами.

    Министр, подчеркнув, что ТюркПА является важной платформой с точки зрения развития существующих братских и дружественных связей между тюркскими государствами на межпарламентском уровне, отметил значение парламентской дипломатии в расширении сотрудничества между государствами в политической, экономической, социальной, культурной, гуманитарной и других сферах.

    Было отмечено, что увеличение контактов между тюркскими государствами на различных уровнях способствует взаимовыгодному сотрудничеству в рамках региональных и международных организаций. Подчеркнута важность сотрудничества ТюркПА с другими организациями, ответственными за межпарламентское сотрудничество.

    Во время встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

