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Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Нидерландов

Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Нидерландов 21 сентября в рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Королевства Нидерландов Ханке Браун Слот.
Внешняя политика
21 сентября 2023 г. 20:39
Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Нидерландов

21 сентября в рамках участия в Неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Королевства Нидерландов Ханке Брюинсом Слотом.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Во время встречи Дж.Байрамов подробно проинформировал коллегу о последних провокациях и террористических атаках сепаратистского режима, и отметил, что меры, предпринимаемые вооруженными силами Азербайджана в целях предотвращения дальнейших военных провокаций и террористических актов на суверенной территории нашей страны, полностью соответствуют нормам международного права, в том числе международного гуманитарного права.

На встрече также было отмечено, что 21 сентября в азербайджанском городе Евлахе состоялась встреча с целью обсуждения вопросов реинтеграции.

Затем между министрами состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov niderlandlı həmkarını Yevlaxdakı görüş barədə məlumatlandırıb

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