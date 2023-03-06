Джейхун Байрамов встретился с катарским коллегой

6 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочей поездки в Катар для участия в Пятой конференции ООН по наименее развитым странам (LDC5) встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Государства Катар

6 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочей поездки в Катар для участия в Пятой конференции ООН по наименее развитым странам (LDC5) встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече было выражено удовлетворение развитием двусторонних политических отношений между Азербайджаном и Катаром, обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в экономической, инвестиционной, промышленной, энергетической, транспортной, образовательной, туристической, культурной и других сферах.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о текущей ситуации в регионе, восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях, транспортных и коммуникационных проектах, реализуемых в регионе по инициативе и с участием Азербайджана. Также были обсуждены возможности сотрудничества в рамках Алятской свободной экономической зоны.

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Государства Катар шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани отметил, что его страна заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном.

Стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.