Джейхун Байрамов встретился с Хаканом Фиданом

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Турции.

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов находится с однодневным рабочим визитом в Анкаре.

Накануне турецкие СМИ сообщили, что Байрамов в ходе однодневного визита в Турцию обсудит с Хаканом Фиданом мирный процесс между Баку и Ереваном.

Министры также обсудят двусторонние отношения и региональные вопросы, нормализацию отношений между Анкарой и Ереваном.