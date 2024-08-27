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Джейхун Байрамов встретился с Хаканом Фиданом

Джейхун Байрамов встретился с Хаканом Фиданом Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Внешняя политика
27 августа 2024 г. 16:14
Джейхун Байрамов встретился с Хаканом Фиданом

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Турции.

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов находится с однодневным рабочим визитом в Анкаре.

Накануне турецкие СМИ сообщили, что Байрамов в ходе однодневного визита в Турцию обсудит с Хаканом Фиданом мирный процесс между Баку и Ереваном.

Министры также обсудят двусторонние отношения и региональные вопросы, нормализацию отношений между Анкарой и Ереваном.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Minister meets with his Turkish counterpart in Ankara
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Ankarada Hakan Fidanla görüşüb

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