Джейхун Байрамов встретился с главой представительства UNICEF в Азербайджане

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял главу представительства UNICEF в Азербайджане Эдварда Карвардина в связи с завершением его дипломатической деятельности в стране.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял главу представительства UNICEF в Азербайджане Эдварда Карвардина в связи с завершением его дипломатической деятельности в стране.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, министр высоко оценив дипломатическую деятельность Карвардина в стране, поблагодарил его за вклад в развитие отношений с UNICEF и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

В свою очередь, Э.Карвардин затронул текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и UNICEF во многих сферах, проинформировал о реализуемых в стране проектах, а также о реализации успешного сотрудничества в сфере образования.