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Джейхун Байрамов встретился с главой представительства UNICEF в Азербайджане

Джейхун Байрамов встретился с главой представительства UNICEF в Азербайджане Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял главу представительства UNICEF в Азербайджане Эдварда Карвардина в связи с завершением его дипломатической деятельности в стране.
Внешняя политика
28 июля 2021 г. 19:40
Джейхун Байрамов встретился с главой представительства UNICEF в Азербайджане

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял главу представительства UNICEF в Азербайджане Эдварда Карвардина в связи с завершением его дипломатической деятельности в стране.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, министр высоко оценив дипломатическую деятельность Карвардина в стране, поблагодарил его за вклад в развитие отношений с UNICEF и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

В свою очередь, Э.Карвардин затронул текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и UNICEF во многих сферах, проинформировал о реализуемых в стране проектах, а также о реализации успешного сотрудничества в сфере образования.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets head of UNICEF Baku office
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov YUNİSEF-in Azərbaycan Nümayəndəliyinin rəhbəri ilə görüşüb

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