Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Таджикистана

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 20:59
    Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Таджикистана

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином в Душанбе.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в соцсети X.

    Стороны встретились в Душанбе в рамках заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

    МИД Азербайджана Таджикистан Душанбе
    Ceyhun Bayramov tacikistanlı həmkarı ilə görüşüb

    Последние новости

    21:01
    Фото

    В Анкаре состоялась встреча министров обороны Турции, Азербайджана и Грузии - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    21:00

    В Душанбе начало работу заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ

    В регионе
    20:59

    Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Таджикистана

    Внешняя политика
    20:54

    Минобороны Грузии: Приоритет для Тбилиси, Анкары и Баку - сохранять региональную стабильность

    В регионе
    20:48

    Яшар Гюлер: Сотрудничество Турции, Азербайджана и Грузии вносит значительный вклад в мир и стабильность на Кавказе

    В регионе
    20:33
    Фото

    В суде оглашены документы об участии наемников в военных операциях Армении против Азербайджана

    Происшествия
    20:20

    Закир Гасанов: Парафирование мирного соглашения между Баку и Ереваном является важным шагом для мира в регионе

    Внешняя политика
    20:19

    МЧС обратилось к населению в связи с ветреной погодой

    Экология
    19:51
    Фото
    Видео

    Делегация Высшего национального университета обороны Ирана посетила Азербайджан

    Армия
    Лента новостей