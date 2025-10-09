Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Таджикистана
- 09 октября, 2025
- 20:59
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином в Душанбе.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в соцсети X.
Стороны встретились в Душанбе в рамках заседания Совета министров иностранных дел СНГ.
