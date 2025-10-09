Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Таджикистана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином в Душанбе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в соцсети X.

Стороны встретились в Душанбе в рамках заседания Совета министров иностранных дел СНГ.