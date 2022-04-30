Джейхун Байрамов встретился с генсеком Всемирной туристской организации

30 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Всемирной туристской организации (ВТО) Зурабом Пололикашвили.

30 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Всемирной туристской организации (ВТО) Зурабом Пололикашвили.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов поздравил Зураба Пололикашвили с переизбранием на пост генерального секретаря ВТО.

Глава МИД проинформировал генсека об имеющихся туристических возможностях на освобожденных территориях Азербайджана.

Генсек ВТО Зураб Пололикашвили поблагодарил Азербайджан за поддержку его кандидатуры.

На встрече стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.