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Джейхун Байрамов встретился с генсеком Всемирной туристской организации

Джейхун Байрамов встретился с генсеком Всемирной туристской организации 30 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Всемирной туристской организации (ВТО) Зурабом Пололикашвили.
Внешняя политика
30 апреля 2022 г. 16:25
Джейхун Байрамов встретился с генсеком Всемирной туристской организации

30 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Всемирной туристской организации (ВТО) Зурабом Пололикашвили.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов поздравил Зураба Пололикашвили с переизбранием на пост генерального секретаря ВТО.

Глава МИД проинформировал генсека об имеющихся туристических возможностях на освобожденных территориях Азербайджана.

Генсек ВТО Зураб Пололикашвили поблагодарил Азербайджан за поддержку его кандидатуры.

На встрече стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Foreign Minister meets Sec.-Gen. of World Tourism Organization
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Ümumdünya Turizm Təşkilatının Baş katibi ilə görüşüb

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