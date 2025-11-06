Байрамов обсудил с делегацией НАТО мирный процесс на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с делегацией НАТО, находящейся с визитом в Баку, вопросы сотрудничества и мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел, в состав делегации входят постоянные представители Турции, Греции, Венгрии, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Норвегии, Словакии, Словении, Швеции, Чехии, Португалии, Испании в НАТО, а также заместители постоянных представителей США и Франции в НАТО.

На встрече обсуждались основные аспекты повестки сотрудничества Азербайджана и НАТО, а также региональные и международные вопросы безопасности, текущее состояние и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Байрамов, говоря об истории оккупации, текущей ситуации безопасности в регионе в постконфликтный период, проинформировал послов о договоренностях, достигнутых в рамках Вашингтонского саммита, и перспективах мира, а также о планах по транспортным коридорам в регионе.

Кроме того, в ходе встречи затрагивалась и минная угроза в регионе.

Во время встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.