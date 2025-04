Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Кувейт посетил дворец-музей Аль-Салам.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети "X".

"Министр Джейхун Байрамов посетил дворец-музей Аль-Салам - символ национального наследия, который предоставляет полный обзор исторического и культурного развития Кувейта", - отмечается в сообщении.