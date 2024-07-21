Джейхун Байрамов: Провокации не сулят Армении ничего хорошего

Провокации со стороны Армении не сулят ей ничего хорошего.

Провокации со стороны Армении не сулят ей ничего хорошего.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, комментируя обстрел позиций азербайджанской армии в кяльбаджарском направлении подразделениями ВС Армении 20 июля.

"Считаю, что это неприемлемо. В последние месяцы мы наблюдали стабильную ситуацию на границе между двумя странами. Проводится работа по нормализации отношений. Начиная с апреля, мы видим положительные результаты работ по делимитации. Если армянская сторона хочет прогресса в вопросах нормализации и мирного соглашения, она должна избегать провокаций. Вооруженные силы Азербайджана обладают полным преимуществом вдоль всей границы", - сказал министр.