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Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с экс-министром иностранных дел Казахстана

Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с экс-министром иностранных дел Казахстана Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и бывшим министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Внешняя политика
3 апреля 2023 г. 21:53
Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с экс-министром иностранных дел Казахстана

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и бывшим министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

С удовлетворением напомнив об усилиях, предпринятых министром Мухтаром Тлеуберди в расширении стратегического двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в период его пребывания на посту министра иностранных дел дружественной и братской Республики Казахстан, он поблагодарил коллегу за вклад в развитие отношения между двумя странами.

Дж. Байрамов пожелал Мухтару Тлеуберди успехов в дальнейшей деятельности.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Qazaxıstanın keçmiş xarici işlər naziri ilə telefonla danışıb

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