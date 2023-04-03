Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с экс-министром иностранных дел Казахстана

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и бывшим министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.
С удовлетворением напомнив об усилиях, предпринятых министром Мухтаром Тлеуберди в расширении стратегического двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в период его пребывания на посту министра иностранных дел дружественной и братской Республики Казахстан, он поблагодарил коллегу за вклад в развитие отношения между двумя странами.
Дж. Байрамов пожелал Мухтару Тлеуберди успехов в дальнейшей деятельности.