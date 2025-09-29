Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с экс-главой МИД Казахстана
Внешняя политика
- 29 сентября, 2025
- 17:53
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 29 сентября провел телефонный разговор с бывшим министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД.
Байрамов отметил усилия Нуртлеу по расширению двустороннего и многостороннего сотрудничества во время его работы во главе МИД Казахстана и поблагодарил за вклад в развитие отношений между двумя странами.
Глава МИД Азербайджана пожелал Нуртлеу успехов в дальнейшей деятельности.
Последние новости
19:18
Суд оставил в силе решение об аресте Мутвалы ШыхлинскиВ регионе
19:12
Министр: Треть учащийся не соответствует минимальным требованиям грамотностиНаука и образование
19:12
АПБА обнаружило в партиях чипсов опасное превышение глутамата натрияЗдоровье
19:01
Британские ВМС сообщили об обстреле судна у берегов ЙеменаДругие страны
19:00
Рэнди Коул: Азербайджанские выпускники вузов США важны для развития сотрудничестваВнешняя политика
18:56
Эмин Амруллаев: В школах может преподаваться основы предпринимательстваНаука и образование
18:54
Фото
В Агдаме прошел фестиваль по профориентации молодежиСоциальная защита
18:49
Еще один азербайджанский самбист завоевал медаль - ОБНОВЛЕНО - 3Индивидуальные
18:48
Фото