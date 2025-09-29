Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с экс-главой МИД Казахстана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 29 сентября провел телефонный разговор с бывшим министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД.

Байрамов отметил усилия Нуртлеу по расширению двустороннего и многостороннего сотрудничества во время его работы во главе МИД Казахстана и поблагодарил за вклад в развитие отношений между двумя странами.

Глава МИД Азербайджана пожелал Нуртлеу успехов в дальнейшей деятельности.