    Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с экс-главой МИД Казахстана

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2025
    • 17:53
    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 29 сентября провел телефонный разговор с бывшим министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД.

    Байрамов отметил усилия Нуртлеу по расширению двустороннего и многостороннего сотрудничества во время его работы во главе МИД Казахстана и поблагодарил за вклад в развитие отношений между двумя странами.

    Глава МИД Азербайджана пожелал Нуртлеу успехов в дальнейшей деятельности.

