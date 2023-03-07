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Джейхун Байрамов проинформировал спецпредставителя президента РФ о провокациях Армении

Джейхун Байрамов проинформировал спецпредставителя президента РФ о провокациях Армении 20:46 Состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и специальным представителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.
Внешняя политика
7 марта 2023 г. 21:01
Джейхун Байрамов проинформировал спецпредставителя президента РФ о провокациях Армении

Состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и специальным представителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

Как сообщает Report, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Россией в гуманитарной и культурной сферах, региональные гуманитарные проекты.

Дж.Байрамов подробно рассказал об усилиях Азербайджана в области миростроительства в постконфликтный период, о восстановительных работах в регионе. Было подчеркнуто, что растущее число провокаций армянской стороны создает трудности для переговоров по мирному договору, а шаги, ведущие к обострению ситуации в регион, препятствуют миру.

Спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой отметил важность международных форумов, проводимых в Азербайджане и выразил готовность к реализации совместных программ в культурной и гуманитарной сферах.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsini Ermənistanın artan təxribatları barədə məlumatlandırıb

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