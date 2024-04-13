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Джейхун Байрамов проинформировал кандидата на должность гендиректора ЮНЕСКО о ситуации в регионе

Джейхун Байрамов проинформировал кандидата на должность гендиректора ЮНЕСКО о ситуации в регионе Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал кандидата на должность гендиректора ЮНЕСКО Халида Аль-Анани о разрушениях, учиненных Арменией в Карабахе за годы оккупации.
Внешняя политика
13 апреля 2024 г. 14:41
Джейхун Байрамов проинформировал кандидата на должность гендиректора ЮНЕСКО о ситуации в регионе

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов проинформировал кандидата от Египта на должность гендиректора ЮНЕСКО Халида Аль-Анани о разрушениях Арменией культурного наследия Азербайджана в годы оккупации.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по итогам встречи Байрамова с Аль-Анани в Баку.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал делегацию о ситуации в регионе в постконфликтный период и истории оккупации азербайджанских земель Арменией.

Министр подчеркнул, что Баку на протяжении около 20 лет неоднократно выступал с призывами о необходимости отправки миссии ЮНЕСКО на азербайджанские территории для ознакомления с разрушениями, учиненными Арменией. Однако Ереван препятствовал организации этой миссии, этот факт также был зарегистрирован в отчете ЮНЕСКО от 2005 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Misirin YUNESKO-nun baş direktoru vəzifəsinə namizədi ilə görüşüb

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