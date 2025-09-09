ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Джейхун Байрамов принял верительные грамоты нового посла Египта

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 18:35
    Джейхун Байрамов принял верительные грамоты нового посла Египта

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Египта в нашей стране Хусамеддина Эффата Мустафу Резу.

    Как сообщает Report, посол Хусамеддин Реза вручил министру копии верительных грамот.

    На встрече обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Египтом, а также региональные и международные вопросы, в частности ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке.

    Была отмечена важность дружественных отношений между лидерами, взаимных визитов на высшем и высоком уровне, деятельности межправительственной комиссии, а также механизма политических консультаций в развитии сотрудничества между двумя странами.

    Обсуждались вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, включая ООН, Организацию исламского сотрудничества и Движение неприсоединения.

    С удовлетворением было отмечено сотрудничество между нашими странами в период председательства и проведения в нашей стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

    Посол выразил удовлетворение тем, что будет работать в качестве посла Египта в Азербайджане, и заявил, что в период своей деятельности не пожалеет усилий для развития двусторонних отношений и сотрудничества.

    В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Лента новостей