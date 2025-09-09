Джейхун Байрамов принял верительные грамоты нового посла Египта

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Египта в нашей стране Хусамеддина Эффата Мустафу Резу.

Как сообщает Report, посол Хусамеддин Реза вручил министру копии верительных грамот.

На встрече обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Египтом, а также региональные и международные вопросы, в частности ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке.

Была отмечена важность дружественных отношений между лидерами, взаимных визитов на высшем и высоком уровне, деятельности межправительственной комиссии, а также механизма политических консультаций в развитии сотрудничества между двумя странами.

Обсуждались вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, включая ООН, Организацию исламского сотрудничества и Движение неприсоединения.

С удовлетворением было отмечено сотрудничество между нашими странами в период председательства и проведения в нашей стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Посол выразил удовлетворение тем, что будет работать в качестве посла Египта в Азербайджане, и заявил, что в период своей деятельности не пожалеет усилий для развития двусторонних отношений и сотрудничества.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.