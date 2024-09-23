Байрамов выступил министерской встрече ДН в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН

Джейхун Байрамов принял участие в министерском встрече ДН в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на министерском заседании Движения неприсоединения (ДН) в рамках 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в социальной сети "X".

Заседание было посвящено теме "Защита гражданского населения во время вооруженных конфликтов: солидарность с палестинским народом".

В ходе своего выступления Байрамов подчеркнул роль ДН в обеспечении справедливости и верховенства закона на международном уровне.

Министр отметил, что Азербайджан успешно председательствовал в Движении в 2019-2023 гг., а также продолжает активно участвовать в деятельности организации в качестве члена Тройки председателей.

"Азербайджан разделяет мнение о том, что справедливое и долгосрочное решение палестинского вопроса должно оставаться приоритетом в повестке дня ДН до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована в соответствии с резолюциями ООН, нормами и принципами международного права", - сказал министр.