Азербайджан и США обсудили развитие Среднего коридора и энергобезопасность Европы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял представителей Сертифицированной торговой миссии США по Среднему коридору, находящийся с визитом в стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

"В ходе встречи отмечена историческая значимость обсуждений, проведенных 8 августа текущего года в Вашингтоне с участием президентов Азербайджана и США и премьер-министра Армении, а также подписанных документов. Подчеркивалось, что эти соглашения не только вносят вклад в региональный мир и прогресс, но и открывают большие перспективы для азербайджано-американских отношений", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи было подчеркнуто значение проекта, который обеспечит беспрепятственное сообщение между западными регионами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

Отмечены усилия Азербайджана за последние десятилетия по развитию Среднего коридора, реализуемые через конкретные проекты - железную дорогу Баку–Тбилиси–Карс, Бакинский международный морской торговый порт и Свободную экономическую зону Алят.

Подчеркнуты также стратегические связи Азербайджана со странами-партнерами к востоку от Каспия по линии Среднего коридора, а также с дружественными и братскими государствами Центральной Азии.

По информации МИД, в ходе встречи отмечена роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. В этом контексте подчеркнуто, что число стран, получающих азербайджанский природный газ, достигло 14.

Кроме того, указано на активную работу Азербайджана со странами-партнерами по обеспечению поставок зеленой энергии в Европу. Особое внимание уделено таким проектам, как строительство подводного энергетического кабеля по дну Черного моря.

Состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.